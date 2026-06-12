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COMUNICATI UFFICIALI

Comunicato ufficiale della Lazio: il mercato estivo sarà a saldo zero

Published

4 ore ago

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comunicato ufficiale mercato lazio

Attraverso un comunicato ufficiale comparso sul sito della S.S. Lazio la società biancoceleste ha confermato che potrà agire sul mercato soltanto a saldo zero.

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Il comunicato ufficiale sul mercato della Lazio

“La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato.

Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.”.

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Lo sport e il calcio, l'arte e la musica. Trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è il mio hobby e la mia missione, che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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