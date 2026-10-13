COMUNICATI UFFICIALI
Monza multato per i cori contro Lotito: il comunicato
Il Giudice Sportivo ha comminato un’ammenda di 5 mila euro al Monza per i cori rivolti dai propri tifosi nei confronti del presidente Lotito: il comunicato ufficiale.
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Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo che condanna il Monza per i cori contro Lotito.
“Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MONZA per avere, nel corso della gara, rivolto cori offensivi al presidente della squadra avversaria”.
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