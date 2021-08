Correa è un nuovo giocatore dell’Inter: ecco il comunicato della Lazio

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CORREA INTER – Joaquìn Correa è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo diverse settimane di incontri e proposte la Lazio ha accettato di vendere il Tucu in prestito con obbligo di riscatto. Attraverso un comunicato stampa la Lazio ha specificato le cifre dell’affare.

Il comunicato della Lazio

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità”. Nel comunicato poi si specifica che “F.C. Internazionale S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità”.