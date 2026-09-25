Euro 2032, entro il 30 settembre la decisione sulle sedi

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sul sito della FIGC, il presidente Malagò ha fornito notizie sul processo di decisione degli stadi che ospiteranno Euro 2032, per cui è in corsa anche l’Olimpico, mentre la candidatura del Flaminio appare irrealistica: le sedi saranno individuate entro il 30 settembre.

LEGGI ANCHE: Malagò: “Sarà record di incassi. Sono emozionato”

Il comunicato ufficiale della FIGC a proposito dell’iter per la decisione degli stadi di Euro 2032

“Si è svolta oggi nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma la riunione del Consiglio Federale. […] Il presidente Malagò ha relazionato il Consiglio sullo stato d’avanzamento del processo di individuazione delle sedi destinate ad accogliere le gare di UEFA Euro 2032, che l’Italia ospiterà con la Turchia. Nel rispetto del termine perentorio dell’1 ottobre, la FIGC trasmetterà entro il prossimo 30 settembre alla UEFA la documentazione relativa alle sedi ritenute idonee ai requisiti che compongono il Bid Dossier. A seguito della ricezione della documentazione, la UEFA svolgerà le necessarie verifiche di conformità dei dossier e successivamente la Federazione procederà alla scelta delle cinque sedi ospitanti. La FIGC, infine, proseguirà il confronto con tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti – non solo quelli scelti per EURO 2032 – al fine di sostenere i programmi di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture calcistiche, anche per favorire l’opportunità di candidature ad ospitare futuri eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM



TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP