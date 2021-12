Galatasaray, giocatore positivo: assente contro la Lazio

GALATASARAY COVID COMUNICATO UFFICIALE – Il coronavirus torna a colpire. E lo fa intersecando indirettamente il destino della Lazio. Come comunicato dal Galatasaray sui propri canali ufficiali, un giocatore è risultato positivo al tampone. Il nome, per privacy, non è stato rivelato, ma appare certa a questo punto la sua assenza nel match di giovedì all’Olimpico.

Il comunicato ufficiale del Galatasaray

“I test Covid-19 PCR eseguiti oggi per i giocatori della squadra Galatasaray Football, il nostro staff tecnico, i nostri dipendenti, personale amministrativo e di supporto, sono stati conclusi e il risultato del test di uno dei nostri giocatori ha dato esito positivo. Il protocollo di trattamento e il processo di quarantena è stato avviato”.

LEGGI ANCHE –> Chi arbitrerà Sampdoria – Lazio? Occhio al fischietto