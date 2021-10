Giudice Sportivo | Non solo l’Inter: Acerbi salterà un’altra sfida

- Advertisement -

GIUDICE SPORTIVO ACERBI – Piove sul bagnato in casa Lazio. Il Giudice Sportivo ha da poco emesso le sentenze sulla 7^ giornata di campionato, sancendo la squalifica di due giornate per Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste salterà quindi le gare contro Inter e Hellas Verona.

Il dispositivo della sentenza

“Squalifica per due giornate effettive di gara per il difensore Francesco Acerbi (Lazio) per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (prima sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi”.

