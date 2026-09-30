COMUNICATI UFFICIALI
Lazio, il comunicato sugli infortunati: Dele Bashiru in gruppo, gli altri…
Con un comunicato sui propri canali ufficiali la Lazio ha reso note le condizioni degli attuali infortunati in rosa. Di seguito la nota del club.
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Il comunicato della Lazio sugli infortunati
“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che nella giornata odierna sono state valutate le condizioni di Albert Gudmundsson, appena rientrato dagli impegni con la sua Nazionale. Il jolly islandese ha riportato la lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli accertamenti e inizierà immediatamente il programma di recupero, con monitoraggio quotidiano.
Danilo Cataldi ha riportato un problema al quadricipite. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.
Affaticamento muscolare per Adrian Przyborek, fermato precauzionalmente. Adam Marusic e Nicolò Rovella proseguono nel rispettivo programma di riatletizzazione. Lavoro differenziato per Matteo Cancellieri, mentre Fisayo Dele-Bashiru è tornato in gruppo nella sessione odierna di allenamento.”
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