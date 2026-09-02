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COMUNICATI UFFICIALI

La conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti: ecco la data

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22 minuti ago

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Lazio conferenza stampa presentazione nuovi acquisti data

La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la data della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti: Davide Frattesi, Josip Sutalo, Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson.

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La data della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio

La S.S. Lazio comunica che giovedì 3 settembre, alle ore 13:00, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Davide Frattesi, Josip Šutalo, Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.

I rappresentanti degli organi di informazione, muniti di tesserino professionale, potranno accreditarsi entro le ore 18:00 di mercoledì 2 settembre, inviando una richiesta all’indirizzo e-mail [email protected]”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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