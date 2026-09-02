COMUNICATI UFFICIALI
La conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti: ecco la data
La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la data della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti: Davide Frattesi, Josip Sutalo, Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson.
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La data della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio
“La S.S. Lazio comunica che giovedì 3 settembre, alle ore 13:00, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Davide Frattesi, Josip Šutalo, Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.
I rappresentanti degli organi di informazione, muniti di tesserino professionale, potranno accreditarsi entro le ore 18:00 di mercoledì 2 settembre, inviando una richiesta all’indirizzo e-mail [email protected]”.
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