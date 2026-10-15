Rinnovato il connubio tra Lazio e Groupama: il comunicato ufficiale

La SS Lazio e Groupama continueranno la loro partnership, come comunicato congiuntamente dal club e dal gruppo assicurativo.

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Prosiegue la partnership tra Lazio e Groupama

“Con 25,6 milioni di tifosi in Italia, il calcio si conferma ancora una volta un potente motore di passione e appartenenza. Groupama Assicurazioni rinnova la propria presenza al fianco del club SS Lazio, rafforzando il legame con le comunità e con i valori dello sport”.

“Quasi 7 italiani su 10, nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 64 anni, hanno una squadra di Serie A nel cuore: un totale di 25,6 milioni di tifosi dei club del campionato italiano. Il calcio è una passione che attraversa generazioni, territori e comunità, e che rappresenta un’esperienza di appartenenza, ma anche un’espressione concreta di preparazione, responsabilità e spirito di squadra. Conoscere il contesto, anticipare le sfide e affrontarle insieme sono principi che trovano una corrispondenza naturale nell’impegno di Groupama Assicurazioni, uno dei principali operatori del settore, a garantire protezione e prevenzione e a costruire relazioni basate sulla fiducia”.

“È proprio da questo approccio che nasce la scelta della Compagnia di fare dello sport un terreno d’incontro con le persone e con ciò che sta loro a cuore. In questa direzione, anche per la stagione 2026-2027, Groupama ha rinnovato il proprio ruolo come Premium Partner della S.S. Lazio, consolidando il rapporto con il club e proseguendo un percorso ormai costruito negli anni. Una partnership che riflette i valori di prossimità, solidarietà e spirito di squadra che guidano la Compagnia e che trovano nello sport un’espressione autentica”.

“La collaborazione lega Groupama a una realtà profondamente radicata sul territorio. La S.S. Lazio vanta un forte legame con la Capitale, e una tradizione sportiva in grado di coinvolgere intere generazioni di tifosi; con la capacità di trasformare il calcio in un’esperienza di appartenenza e condivisione, che Groupama sceglie di supportare da oltre dieci anni”.

“Anche per la stagione 2026-2027, Groupama Assicurazioni lavorerà con la squadra per sviluppare iniziative dedicate ai tifosi. Dall’accesso alle partite alle esperienze e ai contenuti esclusivi, la partnership sarà un ulteriore strumento per rafforzare la relazione con le proprie comunità. La Compagnia sarà inoltre presente negli stadi con backdrop pubblicitari, ritorni televisivi e opportunità esclusive per i propri Clienti, dando continuità a un modello di collaborazione consolidato con il club”.

“Le partnership sportive sono parte di un impegno più ampio, fondato sulla convinzione che conoscenza e partecipazione aiutino le persone a proteggere ciò che conta e ad affrontare il futuro con maggiore consapevolezza. Groupama traduce questo principio in progetti diversi, accomunati dallo stesso metodo: avvicinare le persone a temi rilevanti e fornire loro strumenti per diventare parte attiva delle proprie scelte e della vita delle comunità”.

“Nel calcio, questo approccio prende forma attraverso esperienze capaci di creare relazione e rafforzare lo spirito di squadra”.

Philippe-Henri Burlisson, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni, ha presentato con queste parole il rinnovo del connubio:

“Il rinnovo della partnership con la S.S. Lazio rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso nel quale Groupama crede e investe da anni. La Compagnia considera il calcio uno spazio privilegiato per creare relazioni, condividere emozioni e rafforzare il legame con le comunità. Lo sport ricorda, inoltre, che ogni risultato si costruisce attraverso preparazione, consapevolezza e lavoro di squadra: principi coerenti con il modo in cui Groupama interpreta la protezione e la prevenzione. Proseguire il percorso insieme ad un club così importante per il calcio italiano significa creare nuove occasioni di incontro e coinvolgimento per tifosi, clienti e agenti, confermando la volontà della Compagnia di essere al fianco delle persone, dentro e fuori dal campo”.

A queste parole hanno fatto eco quelle di Marco Canigiani, Direttore Commerciale della S.S. Lazio.

“Il rinnovo della partnership con Groupama Assicurazioni rappresenta un’importante conferma di un rapporto di fiducia che si consolida da oltre dieci anni. La continuità di questa intesa testimonia la capacità della S.S. Lazio di costruire relazioni solide e durature con partner che condividono la nostra visione. Groupama è un partner che ha saputo accompagnare il Club nel suo percorso di crescita, contribuendo a sviluppare iniziative e opportunità di coinvolgimento per i nostri tifosi. Siamo particolarmente soddisfatti di proseguire questa collaborazione, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il legame con il territorio e con la comunità biancoceleste”.

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