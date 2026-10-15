COMUNICATI UFFICIALI
PRIMAVERA I Cambia il campo di Lazio Inter: il comunicato ufficiale
La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che in vista della sfida con l’Inter Primavera, il campo della partita cambierà: ecco la nota ufficiale del club.
Leggi anche: Roma Real Madrid: i tifosi spagnoli esultano e mostrano la maglia della Lazio ai romanisti (FT)
PRIMAVERA Lazio Inter: cambia il campo, ecco il comunicato ufficiale
“La S.S. Lazio comunica che la gara Lazio-Inter, valida per il campionato Primavera 1 in programma sabato 17 ottobre alle ore 13:00, verrà disputata presso il campo “Francesca Gianni”, via del Casale di San Basilio 292, Roma”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
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|Milan
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|6
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|4
|6
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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