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COMUNICATI UFFICIALI

PRIMAVERA I Cambia il campo di Lazio Inter: il comunicato ufficiale

Published

3 ore ago

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Lazio Inter Primavera cambio campo comunicato ufficiale

La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che in vista della sfida con l’Inter Primavera, il campo della partita cambierà: ecco la nota ufficiale del club.

Leggi anche: Roma Real Madrid: i tifosi spagnoli esultano e mostrano la maglia della Lazio ai romanisti (FT)

PRIMAVERA Lazio Inter: cambia il campo, ecco il comunicato ufficiale

“La S.S. Lazio comunica che la gara Lazio-Inter, valida per il campionato Primavera 1 in programma sabato 17 ottobre alle ore 13:00, verrà disputata presso il campo “Francesca Gianni”, via del Casale di San Basilio 292, Roma”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
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16 Monza 4 6
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