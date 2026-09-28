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COMUNICATI UFFICIALI

Lazio, ufficiale l’amichevole a porte chiuse con la Juve Stabia

Published

2 ore ago

on

Formello

Seconda amichevole per la Lazio dopo quella con l’Arezzo nella sosta per le nazionali: i biancocelesti affronteranno la Juve Stabia a Formello, anche questa gara sarà a porte chiuse.

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Lazio Juve Stabia amichevole durante la sosta: tutte le info

La S.S. Lazio comunica che sabato 3 ottobre alle ore 15:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la Juve Stabia. La gara verrà disputata a porte chiuse presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio.

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l’app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM.

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