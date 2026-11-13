COMUNICATI UFFICIALI
Ufficializzata l’amichevole contro il Mgarr United: il comunicato
La Lazio conferma lo svolgimento dell’amichevole contro il Mgarr United, la squadra maltese allenata da Agostinelli, per la giornata di sabato 14 novembre: ecco il comunicato ufficiale.
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Lazio Mgarr United, il comunicato ufficiale conferma l’amichevole
La S.S. Lazio comunica che domani, sabato 14 novembre, alle ore 11:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la squadra maltese Mgarr United FC. La gara verrà disputata a porte chiuse, presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio a Formello.
La sfida sarà trasmessa in esclusiva sui canali del club: Lazio Style TV, YouTube, X, l’app ufficiale biancoceleste e, in alternativa, in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La radiocronaca sarà anche su Lazio Style Radio, 89.3 FM a Roma.
Anche questa sfida, come le precedenti amichevoli disputate in questa stagione, sarà a porte chiuse.
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