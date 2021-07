Lazio, nasce il ‘green’ biacoceleste: ecco la nuova maglia home (VIDEO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

COMUNICATI UFFICIALI SOCIAL LAZIO – L’attesa è finita. La Lazio, tramite un video pubblicato sui propri canali social, ha presentato la nuova maglia home per la stagione 2021/22. Niente verde, come era trapelato nei giorni scorsi, ma ‘green’ riferito al filato tecnologico ed ecologico, trasformando più di un milione bottiglie di plastica in maglie da gioco. “Dagli sprechi generiamo nuova passione”: così Pino Insegno, voce narrante del video, ha concluso la narrazione volta a presentare il nuovo kit laziale.

Il video della Lazio