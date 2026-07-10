Domani la presentazione di Gattuso: i dettagli

Attraverso una nota ufficiale diffusa sul propio sito, la Lazio ha comunicato che domani, al termine delle visite mediche di rito, verrà ufficializzata la lista dei convocati per il ritiro estivo a Formello e si terrà la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso.

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La nota ufficiale con cui la Lazio ha dato notizia della presentazione di Gattuso

“La S.S. Lazio comunica che, alle ore 16:00 di domani, sabato 11 luglio, al termine delle visite mediche e dei test atletici svolti sul campo, verrà ufficializzata la lista dei calciatori convocati per il ritiro precampionato, che prenderà il via lunedì 13 luglio presso il Training Center S.S. Lazio.

A seguire si terrà la conferenza stampa di presentazione di mister Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sui canali Facebook, X e YouTube ufficiali della S.S. Lazio, su DAZN e Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

I rappresentanti degli organi di informazione potranno accreditarsi entro le ore 10:00 di domani, sabato 11 luglio, inviando una richiesta all’indirizzo e-mail [email protected]”.

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