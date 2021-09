Lazio, partnership per contrastare il fenomeno delle persone scomparse: il comunicato ufficiale

- Advertisement -

LAZIO COMUNICATO UFFICIALE – Nuova partnership in casa Lazio. A darne l’annuncio la stessa società biancoceleste, che tramite un comunicato ufficiale ha fatto sapere di aver stretto una collaborazione con il Commissario Straordinario di Governo per contrastare il fenomeno delle persone scomparse.

Il comunicato ufficiale della Lazio

“Martedì 7 settembre alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio Olimpico in Roma, con ingresso da via dei Gladiatori, il Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse e la Società Sportiva Lazio annunceranno in una conferenza stampa una serie di iniziative realizzate in stretta collaborazione, tese a contrastare il fenomeno delle persone scomparse, che ogni giorno nel nostro Paese conta numeri preoccupanti.

La Lazio, Ente morale dal 1921, grazie alla sua capacità di penetrazione sociale e alla sua ramificazione in ambito sportivo e di comunicazione, intende fornire tutto il supporto necessario per contribuire ad arginare una piaga sociale di cui non sempre si parla a sufficienza.

Nell’occasione verrà illustrato un accordo fra il Commissario del Governo per le Persone Scomparse, prefetto Silvana Riccio, e il Presidente della Società Sportiva Lazio, Claudio Lotito, che avrà appunto ad oggetto le comuni iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e alert in caso di scomparse.

Nel corso della conferenza sarà inoltre presentato un video-spot sul tema delle persone scomparse, recentemente realizzato a titolo gratuito dai produttori Massimo Di Rocco della Bartlebyfilm, Maurizio Tuccio della Amazing film e dal regista Giorgio Bruno per il Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse”.