COMUNICATI UFFICIALI
Pack 3 gare: la promozione della Lazio per le sfide interne con Lecce, Atalanta e Roma
Nuova promozione annunciata dalla Lazio tramite i propri canali ufficiali: questa volta il pack proposto è di tre gare e include le partite all’Olimpico contro Lecce, Atalanta e Roma.
Leggi Anche: Piscedda: “La Lazio continuando così può ritagliarsi un posto in Europa”
Pack 3 gare: il comunicato della Lazio
“La S.S.Lazio rende noto che dalle ore 11:00 del 30 ottobre alle ore 23:59 dell’8 novembre sarà in vendita uno speciale PACK 3 PARTITE.
Il pack contiene le seguenti gare:
Lazio-Lecce (12’ giornata del campionato di Serie A Enilive, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00).
Lazio-Atalanta (14’ giornata del campionato di Serie A Enilive, in programma domenica 6 dicembre alle ore 15:00).
Lazio-Roma (15’ giornata del Campionato di Serie A Enilive, in programma domenica 13 dicembre alle ore 12:30).
Di seguito i prezzi :
Al costo degli abbonamenti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.
AGEVOLAZIONI PER I TIFOSI: SCEGLI LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE
Le tariffe ridotte sono le seguenti:
UNDER 16
La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2010 ed è disponibile per tutti settori.
DISABILI CON ACCOMPAGNATORE
La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.
Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.
IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO SPECIAL PACK 3 GARE CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE
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Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente l’abbonamento online sul portale sslazio.vivaticket.it
Al momento del pagamento seleziona l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.
Alla conferma del pagamento , una volta elaborato il pagamento, sarà emesso lo SPECIAL PACK 3 GARE.
LE TESSERE FEDELTÀ
Ricordiamo che a partire da questa stagione gli abbonamenti possono essere sottoscritti solo ed esclusivamente in formato digitale ovvero caricati sulla MILLENOVECENTO o sulla EAGLE CARD.
S.S. LAZIO MILLENOVECENTO
La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ha la foto tessera ed è necessaria, salvo comunicazioni diverse da parte dell’Osservatorio, per le trasferte.
Con la MILLENOVECENTO si potrà acquistare lo SPECIAL PACK 3 GARE sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda.
S.S. LAZIO EAGLE CARD
La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte.
Con la Tessera Eagle si potrà acquistare lo SPECIAL PACK 3 GARE sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre i PACK 3 GARE a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda.
ALTRE INFORMAZIONI
La S.S. Lazio raccomanda e consiglia di non acquistare i biglietti/abbonamenti in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali che ricordiamo sono lericevitorie Vivaticket e il portale web sslazio.vivaticket.
La S.S. Lazio ricorda che tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2022, potranno accedere allo stadio senza un titolo di accesso, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.”
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Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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