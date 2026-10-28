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COMUNICATI UFFICIALI

Pack 3 gare: la promozione della Lazio per le sfide interne con Lecce, Atalanta e Roma

Published

17 minuti ago

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Entrata del centro sportivo della Lazio a Formello Lazionews.eu

Nuova promozione annunciata dalla Lazio tramite i propri canali ufficiali: questa volta il pack proposto è di tre gare e include le partite all’Olimpico contro Lecce, Atalanta e Roma.

Leggi Anche: Piscedda: “La Lazio continuando così può ritagliarsi un posto in Europa”

Pack 3 gare: il comunicato della Lazio

La S.S.Lazio rende noto che dalle ore 11:00 del 30 ottobre alle ore 23:59 dell’8 novembre sarà in vendita uno speciale PACK 3 PARTITE. 

Il pack contiene le seguenti gare: 

Lazio-Lecce (12’ giornata del campionato di Serie A Enilive, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00). 

Lazio-Atalanta (14’ giornata del campionato di Serie A Enilive, in programma domenica 6 dicembre alle ore 15:00).

Lazio-Roma (15’ giornata del Campionato di Serie A Enilive, in programma domenica 13 dicembre alle ore 12:30). 

Di seguito i prezzi :

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Al costo degli abbonamenti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.

AGEVOLAZIONI PER I TIFOSI: SCEGLI LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE

Le tariffe ridotte sono le seguenti: 

UNDER 16 

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2010 ed è disponibile per tutti settori. 

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE 

La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO SPECIAL PACK 3 GARE CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE

Registrati su PayPal;

Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente l’abbonamento online sul portale sslazio.vivaticket.it

Al momento del pagamento seleziona l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal. 

Alla conferma del pagamento , una volta elaborato il pagamento, sarà emesso lo SPECIAL PACK 3 GARE.

LE TESSERE FEDELTÀ

Ricordiamo che a partire da questa stagione gli abbonamenti possono essere sottoscritti solo ed esclusivamente in formato digitale ovvero caricati sulla MILLENOVECENTO o sulla EAGLE CARD. 

S.S. LAZIO MILLENOVECENTO 

La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ha la foto tessera ed è necessaria, salvo comunicazioni diverse da parte dell’Osservatorio, per le trasferte. 

Con la MILLENOVECENTO si potrà acquistare lo SPECIAL PACK 3 GARE sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda.

S.S. LAZIO EAGLE CARD 

La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte. 

Con la Tessera Eagle si potrà acquistare lo SPECIAL PACK 3 GARE sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre i PACK 3 GARE a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est, via di Propaganda. 

ALTRE INFORMAZIONI

La S.S. Lazio raccomanda e consiglia di non acquistare i biglietti/abbonamenti in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali che ricordiamo sono lericevitorie Vivaticket e il portale web sslazio.vivaticket.

La S.S. Lazio ricorda che tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2022, potranno accedere allo stadio senza un titolo di accesso, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
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