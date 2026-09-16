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COMUNICATI UFFICIALI

Meeting con l’AIA presso il Lazio Training Center: il comunicato ufficiale

Published

32 minuti ago

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Meeting AIA Lazio Training Center comunicato ufficiale

Si è svolto oggi l’appuntamento annuale fra i tesserati biancocelesti e l’AIA per gli aggiornamenti relativi al regolamento della stagione 2026-2027. A rappresentare la classe arbitrale è stato Maurizio Mariani, fischietto internazionale, ormai prossimo alle 300 presenze fra A e B, accolto dal Club Referee Manager della S.S. Lazio, Riccardo Pinzani. 

Il tradizionale incontro con la prima squadra si è tenuto nella sala video del Training Center S.S. Lazio, a Formello.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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