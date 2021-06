Signori, la nota della Lazio: “Tanti giovani si sono innamorati del biancoceleste grazie a te”

- Advertisement -

NOTA UFFICIALE LAZIO SIGNORI – Giuseppe Signori rappresenta una pietra miliare della storia biancoceleste. Ieri, dopo dieci lunghi anni di accuse e processi, ‘Beppegol’ ha ricevuto la grazia dal presidente federale Gabriele Gravina: ora potrà tornare a ricoprire ruoli nel suo mondo, quello del calcio. La Lazio ha voluto sottolineare la gioiosa notizia con una nota ufficiale dedicata all’ex attaccante.

La nota della Lazio

“Capitano, capocannoniere, leggenda di una Lazio che si avvicinava a un grande ciclo di vittorie. Tanti giovani si sono innamorati della Lazio grazie a quella maglia numero 11. Loro, prima degli altri, oggi ne ricordano i gol: nella nebbia dei fumogeni di un derby di metà anni ‘90, di straordinaria velocità e potenza contro Torino e Inter, nei tanti decisivi match in cui lo spirito da Capitano di Beppe emergeva in tutta la sua forza. Ogni tifoso laziale ha guardato con dispiacere e solidarietà le vicissitudini che lo hanno riguardato in questi ultimi lunghi e difficili dieci anni. Oggi, finalmente, emersa la verità giudiziaria e con la recente decisione della Federcalcio, torna “in campo”, un protagonista di una storia che ha molto da dividere con la passione dei tifosi e con i sogni dei bambini”.