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COMUNICATI UFFICIALI

Spalletti assente contro la Lazio: il comunicato ufficiale

Published

3 ore ago

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Domenica 18 ottobre alle ore 20:45 Juventus e Lazio si sfidano per il big match della settima giornata di campionato, sulla panchina dei bianconeri non siederà mister Luciano Spalletti, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel turno precedente contro il Cagliari: il comunicato del Giudice Sportivo.

LEGGI ANCHE: Sarzanini: “L’assenza dei tifosi può essere una spinta per i giocatori”

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo sulla squalifica di Spalletti contro la Lazio.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SPALLETTI Luciano (Juventus): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.

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