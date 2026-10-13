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COMUNICATI UFFICIALI

Tre laziali ammoniti contro il Monza, il comunicato del Giudice Sportivo

Published

2 ore ago

on

Oliver Provstgaard

Provstgaard, Doekhi e Leite sono stati ammoniti contro il Monza: il comunicato del Giudice Sportivo sui tre provvedimenti occorsi ai giocatori della Lazio.

LEGGI ANCHE: Monza multato per i cori contro Lotito: il comunicato

Il comunicato del Giudice Sportivo sui tre calciatori della Lazio ammoniti contro il Monza.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)

PRIMA SANZIONE

DOEKHI Danilho Raimundo (Lazio)

MONTEIRO PINTO LEITE Diogo Filipe (Lazio)

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