COMUNICATI UFFICIALI
Tre laziali ammoniti contro il Monza, il comunicato del Giudice Sportivo
Provstgaard, Doekhi e Leite sono stati ammoniti contro il Monza: il comunicato del Giudice Sportivo sui tre provvedimenti occorsi ai giocatori della Lazio.
LEGGI ANCHE: Monza multato per i cori contro Lotito: il comunicato
Il comunicato del Giudice Sportivo sui tre calciatori della Lazio ammoniti contro il Monza.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)
PRIMA SANZIONE
DOEKHI Danilho Raimundo (Lazio)
MONTEIRO PINTO LEITE Diogo Filipe (Lazio)
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE8 ore ago
Progetto Flaminio, c’è ottimismo: la Lazio ha trovato la chiave per sbloccarlo
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, oggi nuovi esami strumentali
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella: aumentano i carichi con vista sulla Juve
-
NOTIZIE12 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato