Ufficiale, si dimette l'intero staff di Sarri: il comunicato della Lazio

UFFICIALE DIMISSIONI STAFF SARRI LAZIO - La Lazio ha pubblicato poco fa un comunicato ufficiale sul proprio sito, nel quale annuncia il termine del rapporto lavorativo con lo staff di Maurizio Sarri. Ecco di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Il comunicato della Lazio sulle dimissioni dello staff di Sarri

È stato appena pubblicato su sslazio.it un comunicato ufficiale che coinvolge il futuro dei membri dello staff di Maurizio Sarri. Eccolo di seguito: "La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali".