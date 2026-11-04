COMUNICATI UFFICIALI
Tegola Zaccagni per la Lazio: il comunicato del club sulle sue condizioni
Mattia Zaccagni ha riportato una lesione del quadricipite femorale sinistro, possibile stop di un mese per lui: il comunicato ufficiale della Lazio.
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Il comunicato della Lazio sulle condizioni del capitano biancoceleste Mattia Zaccagni.
“La S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni ha effettuato nella giornata odierna gli esami diagnostici dopo l’infortunio riportato in occasione della gara di campionato contro il Cagliari.
Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del quadricipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il programma terapeutico, verrà monitorato quotidianamente e verrà rivalutato con nuovi esami nei prossimi giorni”.
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