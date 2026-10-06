Alaba era vicino alla Lazio? La conferma: “C’erano altri club italiani”

Dopo essere stato accostato alla Lazio, David Alaba ha firmato con l’Udinese; durante la conferenza stampa di presentazione con il club bianconero il difensore austriaco ha svelato che altri club italiani erano su di lui. Ecco le sue parole.

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Le parole di Alaba nella conferenza stampa di presentazione con l’Udinese

“Ho parlato principalmente con mister Runjaic, mi ha convinto del progetto che c’è qui. Mi sono preso del tempo per prendere una decisione, con il tempo mi sono convinto che questo forse il percorso giusto. Credo sia lo step giusto per la mia carriera”.

Sugli accostamenti ad altri club

“Mi sento bene e mi sento pronto Ad a giocare, ho cominciato già ad allenarmi con la squadra da circa una settimana e mi sono allenato duramente nei mesi scorsi. Ho parlato spesso con Runjaic del mio ruolo, ho giocato spesso come difensore centrale, mi sento a mio agio lì, ma ho giocato anche in altre posizioni ma principalmente mi sento bene come difensore centrale. Sui club posso dire che sì: ho parlato con altri club italiani”.

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