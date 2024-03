Allegri: "Ecco che Lazio mi aspetto. Tudor ha fatto bene a Marsiglia e Verona"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLEGRI CONFERENZA LAZIO JUVENTUS - Il primo di tre atti è alle porte. La Lazio si appresta a sfidare la Juventus in Serie A. Poi sarà Coppa Italia. Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato. Ecco, qui di seguito, le sue parole.

Verso Lazio - Juventus, le parole di Allegri in conferenza stampa

"La squadra è tornata bene. Qualcuno ha raggiunto l'Europeo come Szczesny e gli altri hanno fatto solo amichevoli. Domani parte il rush finale che ci porterà fino al 25 maggio".

L'uovo di Pasqua di Allegri: la sfida con la Lazio

"Non so cosa ci sarà dentro. Quello vero lo mangio tutti i giorni, sono amante della cioccolata. A prescindere da quello che sarà domani, sarà una partita difficile, troveremo una Lazio che ha cambiato allenatore. Tudor propone squadre sempre aggressive. Servirà una partita da fare bene, sotto tutti i punti di vista. Sarà un buon test anche per le sfide future".

Un commento su Tudor

"Tudor ha fatto molto bene a Marsiglia e Verona. Non so se due settimane bastano o meno. È quasi impossibile spiegare il calcio. Dobbiamo aspettarci una Lazio molto offensiva proprio per il cambio di allenatore. Poi ha giocatori di grande qualità come Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Vecino. Sono grandi individualità".

Sulla Lazio

"Che Lazio mi aspetto? Una squadra che cambia allenatore ha sempre grandi stimoli. Proveranno a tornare alla vittoria. Ma noi, d'altro canto, proveremo a controbattere: bisognerà giocare molto bene tecnicamente".

Kean titolare: l'annuncio del tecnico

"E' tanto che non gioca. Domani sicuramente farà una buona partita. Se sarà titolare? Si".