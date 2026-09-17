Amorim: “Con il Benfica è andata come con la Lazio”

Al termine della sconfitta casalinga di Europa League contro il Benfica, l’allenatore del Milan, Ruben Amorim, in conferenza stampa ha fatto riferimento alla partita contro la Lazio per spiegare ai cronisti presenti il motivo per cui i rossoneri vanno in difficoltà non appena si trovano sotto.

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Il riferimento di Amorim alla Lazio nella conferenza stampa post Milan Benfica

“C’è stato un problema come nel primo tempo contro la Lazio: andiamo completamente in ansia quando subiamo il primo gol. Dobbiamo stare più calmi, mantenere l’organizzazione e mostrare un’energia diversa. Come hai detto tu, all’inizio della partita la Lazio era nelle nostre stesse condizioni, ma il discorso è più profondo: non è solo una mancanza di energia, è una questione di organizzazione, qualità di palleggio e comprensione dei vari momenti della gara. Quando si subisce una rete, bisogna tenere il pallone e non buttarsi in avanti senza alcun criterio tattico. Perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto”.

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