Amorim: “Proviamo sempre a dominare, lo abbiamo fatto anche contro la Lazio”

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico Ruben Amorim ha presentato la partita tornando anche sul pareggio all’Olimpico al termine di Lazio Milan.

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Amorim è tornato sul pareggio tra Lazio e Milan, in conferenza stampa

“Vogliamo sempre giocare bene. Contro la Juventus ci abbiamo provato, ma quel giorno loro sono stati superiori a noi nei dettagli, nonostante avessimo avuto più possesso palla rispetto agli altri”.

“Contro la Lazio è stata una partita completamente diversa tra il primo e il secondo tempo, ma non vedrete mai la nostra squadra stare a guardare la gara. A volte possiamo pressare non nel migliore dei modi, ma l’intenzione c’è sempre. Se però analizzate le partite, che sia la Lazio o la Juventus, persino in quelle occasioni abbiamo avuto maggior possesso palla. Siamo sempre noi la squadra che prova a controllare e a dominare il gioco: l’intenzione c’è sempre, poi sulla fluidità di manovra siamo un po’ altalenanti. Tutto qui, ma l’atteggiamento non cambia”.

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