CONFERENZE STAMPA
Andersen: “È davvero facile giocare al fianco di Provstgaard”
Il difensore della Danimarca, Joachim Andersen, ha elogiato il compagno di reparto, Oliver Provstgaard, nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito alla vittoria per 2-0 nella partita di Nations League contro il Galles: ecco le sue parole.
LEGGI ANCHE: Caprai: “Mandas ha talento, ma deve aggiustare delle cose. Motta? Deve andare a giocare”
Le parole di Andersen in conferenza stampa su Provstgaard
“II clean sheet significa molto per la nostra autostima e per trasmettere alla squadra un senso di sicurezza, stabilità e fiducia. Non siamo stati solo noi della difesa a mantenere la porta inviolata, è stato un lavoro di squadra. È molto importante per noi. È davvero facile e giocare al suo fianco. Proveniamo più o meno dalla stessa scuola difensiva italiana; lui ha lavorato con Sarri ed è stato formato secondo quello specifico stile”.
“Abbiamo parlato molto di come tutto il nostro lavoro e il gioco difensivo siano esattamente gli stessi. Sento che questo ci ha davvero aiutati. Entrambi capiamo il nostro modo di difendere e di giocare il pallone, è molto importante. Provstgaard sta facendo davvero molto bene”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 ore ago
Cataldi si ferma ancora: ecco l’entità dello stop
-
NOTIZIE42 minuti ago
Lotito in Campidoglio per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà