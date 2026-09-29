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CONFERENZE STAMPA

Andersen: “È davvero facile giocare al fianco di Provstgaard”

Published

3 ore ago

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Andersen conferenza stampa Provstgaard

Il difensore della Danimarca, Joachim Andersen, ha elogiato il compagno di reparto, Oliver Provstgaard, nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito alla vittoria per 2-0 nella partita di Nations League contro il Galles: ecco le sue parole.

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Le parole di Andersen in conferenza stampa su Provstgaard

“II clean sheet significa molto per la nostra autostima e per trasmettere alla squadra un senso di sicurezza, stabilità e fiducia. Non siamo stati solo noi della difesa a mantenere la porta inviolata, è stato un lavoro di squadra. È molto importante per noi. È davvero facile e giocare al suo fianco. Proveniamo più o meno dalla stessa scuola difensiva italiana; lui ha lavorato con Sarri ed è stato formato secondo quello specifico stile”.

“Abbiamo parlato molto di come tutto il nostro lavoro e il gioco difensivo siano esattamente gli stessi. Sento che questo ci ha davvero aiutati. Entrambi capiamo il nostro modo di difendere e di giocare il pallone, è molto importante. Provstgaard sta facendo davvero molto bene”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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