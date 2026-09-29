Andersen: “È davvero facile giocare al fianco di Provstgaard”

Il difensore della Danimarca, Joachim Andersen, ha elogiato il compagno di reparto, Oliver Provstgaard, nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito alla vittoria per 2-0 nella partita di Nations League contro il Galles: ecco le sue parole.

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Le parole di Andersen in conferenza stampa su Provstgaard

“II clean sheet significa molto per la nostra autostima e per trasmettere alla squadra un senso di sicurezza, stabilità e fiducia. Non siamo stati solo noi della difesa a mantenere la porta inviolata, è stato un lavoro di squadra. È molto importante per noi. È davvero facile e giocare al suo fianco. Proveniamo più o meno dalla stessa scuola difensiva italiana; lui ha lavorato con Sarri ed è stato formato secondo quello specifico stile”.

“Abbiamo parlato molto di come tutto il nostro lavoro e il gioco difensivo siano esattamente gli stessi. Sento che questo ci ha davvero aiutati. Entrambi capiamo il nostro modo di difendere e di giocare il pallone, è molto importante. Provstgaard sta facendo davvero molto bene”.

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