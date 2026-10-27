CONFERENZE STAMPA
Aquilani: “Partita fatta male e condizionata dall’espulsione. Tutto troppo facile per la Lazio”
Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa commentando la sconfitta contro la Lazio.
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Le parole di Aquilani nella conferenza stampa post Sassuolo-Lazio
“C’è da chiedere scusa e basta, la partita è stata fatta male e condizionata dall’espulsione. Ora siamo molto fragili, prendiamo gol in maniera troppo semplice. Ci manca l’attitudine giusta, nei primi tiri abbiamo subito gol, io devo migliorare e trasmettere in maniera diversa, il responsabile sono io. Non cerco alibi, se lo facessi sarei un uomo piccoli. C’è poco filtro dentro al campo, non si annusa il pericolo. Questo è un limite che ho trasmesso alla squadra, a volte sembra che ci facciamo gol da soli. Oggi era tutto troppo facile per la Lazio, che è una squadra forte e non ha bisogno del nostro aiuto in questo senso. La Lazio sta bene, è in fiducia. Oggi ha meritato la vittoria, noi ci abbiamo messo del nostro. In undici sarebbe stato meglio, ma anche in mezz’ora si era percepita la sensazione di fragilità della nostra squadra”.
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