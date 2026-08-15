Mantova, Bardi: “Non capita tutti i giorni che una squadra di B espugni l’Olimpico”

Il portiere dei lombardi, Bardi, al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Bardi in conferenza stampa postpartita di Lazio Mantova

“È sempre una bella emozione giocare qua, quando giocavo non ho mai fatto risultato. È la prima volta, giocavo anche titolare. È una bella soddisfazione per tutti, chiaramente dobbiamo rimanere umili. Per noi la cosa importante è il campionato. Affrontavamo una squadra forte, siamo stati bravi a crederci sempre. Da quando sono qui a gennaio, ho trovato un gruppo con valori che ci ha permesso di fare qualcosa di straordinario. Stasera ci godiamo la vittoria, sabato inizia il nostro campionato. Chiaramente ho un ricordo speciale di Palermo, sono stati cinque mesi intensi. Ho tanti amici li, gli auguro il meglio per la partita di Coppa Italia”.

Bardi sull’espugnare l’Olimpico

“Non capita tutti i giorni che una squadra di Serie B possa espugnare l’Olimpico e la Lazio. Ce la porteremo per tanto tempo ma, chiedo scusa, per noi la partita più importante è quella di sabato a Carrara. Affrontiamo una squadra che ha fatto cose importanti, andiamo lì per cercare di imporre il nostro gioco. Affronteremo la settimana con uno spiritico diverso grazie a questa vittoria, ma per noi sarà un banco di prova molto importante”.

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