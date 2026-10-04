Barella: “Mancini ci fa giocare con serenità, ci ha chiesto di ritrovare l’entusiasmo”

Anche Barella ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Ecco le parole del calciatore:

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La conferenza stampa di Barella alla vigilia di Italia Turchia

Barella su Mancini

“Uno dei pregi del mister è quello di far vivere con serenità noi giocatori. In questi anni abbiamo vissuto esperienze pesanti e non positive, soprattutto io, Donnarumma e Bastoni che facciamo parte del gruppo dei veterani. Il mister ci ha chiesto di ritrovare l’entusiasmo e penso che ci stiamo riuscendo perché, altrimenti, una partita come quella di Francia non la recuperi e non cerchi addirittura di ribaltarla”.

Sulla sua carriera

“Spero che me la allunghi. Non sono vecchio, ma ho un po’ di partite sulle gambe e ho dovuto imparare a gestire meglio il mio corpo. Giocando 70 gare all’anno… Non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni ma, guardando le statistiche, sono sempre uno di quelli che corre di più. L’unica cosa è che in Nazionale devo recuperare qualche gol, sono indietro da quel punto di vista”.

Su Calhanoglu

“Hakan è un campione che ho imparato a conoscere prima da avversario e poi da compagno. È un leader e sarà un’assenza importante, ma ci sono altri giocatori temibili. La Turchia è ferita dagli ultimi risultati e vorrà fare sicuramente bene”.

Sulla sosta

“Non so quale sia meglio. La cosa positiva è che si ha più tempo per lavorare e immagazzinare le idee del mister, però si torna tardi, le trasferte sono lunghe e si gioca ogni due giorni. Va tenuto conto anche di questo”.

Sulla possibilità di iniziare da titolare

“Lo spero, le scelte le fa il mister, io voglio solo dare il mio apporto. La competitività mi rende vivo e quando non avrò più quella, significa che sarò arrivato a fine carriera. Per la Nazionale sono disposto a giocare tutti i minuti o anche solo uno. Sulla maglietta leggo ‘Nazionale italiana’ non ‘Barella’. Ci sono altri ragazzi e l’Italia non è solo Barella. Se devo giocare gioco, se devo rimanere a Coverciano e fare gruppo lo faccio senza alcun tipo di polemica”.

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