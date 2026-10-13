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CONFERENZE STAMPA

Basic: “Da Sarri ho imparato tanto”

Published

22 minuti ago

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Basic conferenza stampa Sarri

Nel posticipo di lunedì è andata in scena Atalanta Venezia, partita che ha messo di fronte Toma Basic e Maurizio Sarri: nella conferenza stampa postpartita, il calciatore croato ha ripercorso il rapporto con il tecnico che l’ha allenato alla Lazio.

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Le parole di Basic in conferenza stampa su Sarri

“Sarri è un grandissimo allenatore. Ho avuto momenti difficili con lui, ma anche tanti molto belli dove ho imparato tanto. Mi piace il suo calcio: non mi aspettavo il 4-2-3-1 da lui, però lui è un grande mister da cui puoi imparare tanto”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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13 Udinese 4 5
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