Basic: “Da Sarri ho imparato tanto”

Nel posticipo di lunedì è andata in scena Atalanta Venezia, partita che ha messo di fronte Toma Basic e Maurizio Sarri: nella conferenza stampa postpartita, il calciatore croato ha ripercorso il rapporto con il tecnico che l’ha allenato alla Lazio.

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Le parole di Basic in conferenza stampa su Sarri

“Sarri è un grandissimo allenatore. Ho avuto momenti difficili con lui, ma anche tanti molto belli dove ho imparato tanto. Mi piace il suo calcio: non mi aspettavo il 4-2-3-1 da lui, però lui è un grande mister da cui puoi imparare tanto”.

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