CONFERENZE STAMPA
Chivu: “Provedel? Ci darà una mano importante”
Alla vigilia della gara di campionato fra Bologna e Inter, l’allenatore dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha parlato di Ivan Provedel, arrivato in estate dalla Lazio ma ancora a secco di presenze ufficiale con la sua nuova squadra: le sue parole durante la conferenza stampa.
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Le parole di Chivu in conferenza stampa sul ruolo di Provedel all’Inter
“Provedel ha la mia considerazione e la mia stima, lo ritengo un portiere che ci darà una mano importante in questa stagione”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
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|6
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|4
|6
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|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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