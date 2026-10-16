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CONFERENZE STAMPA

Chivu: “Provedel? Ci darà una mano importante”

Published

3 ore ago

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Chivu conferenza stampa Provedel Inter

Alla vigilia della gara di campionato fra Bologna e Inter, l’allenatore dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha parlato di Ivan Provedel, arrivato in estate dalla Lazio ma ancora a secco di presenze ufficiale con la sua nuova squadra: le sue parole durante la conferenza stampa.

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Le parole di Chivu in conferenza stampa sul ruolo di Provedel all’Inter

“Provedel ha la mia considerazione e la mia stima, lo ritengo un portiere che ci darà una mano importante in questa stagione”. 

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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2 LAZIO 16 6
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5 Milan 12 6
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7 Juventus 11 6
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10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
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