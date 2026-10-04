Mancini: “I ragazzi si sono divertiti, ma questa sosta è troppo faticosa”

La conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia della quarta giornata di Nations League per la nazionale dell’Italia contro la Turchia. Ecco riportate le sue parole.

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La conferenza stampa di Mancini prima di Italia Turchia

Mancini su Kean

“Moise non sta bene, non ha recuperato e tornerà a casa stasera”.

Su Barella

“È ancora giovane e può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d’accordo con lui quando dice che deve recuperare in termini di gol”.

Sulla possibile punta titolare

“Stiamo provando diversi giocatori, ci sono state tante gare. Potrebbe giocare Scamacca dal primo minuto al posto Pio”.

Su Barella

“È ancora giovane e può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d’accordo con lui quando dice che deve recuperare in termini di gol”.

Sulla Turchia

“Credo che il ct Montella abbia fatto un ottimo lavoro e la Turchia sia una grande squadra. Ora non sta vivendo un gran momento, ma a Montella va dato atto di aver fatto un gran lavoro e di averla riportata nel gruppo A di Nations League. Ho visto giocare molti di questi giocatori anche quando erano più giovani e penso che questa squadra sia forte, sono solo stati sfortunati al Mondiale”.

Sulla sosta Nazionali

“Io sono stato bene e penso anche i ragazzi si siano divertiti. Tuttavia, penso che rispetto al format precedente sia troppo faticoso, soprattutto per i giocatori”.

Sul gruppo

“Per noi la cosa importante era di dare ai ragazzi solidità e di credere in loro stessi. Sono giocatori bravi e solo attraverso questo possono migliorare. Piano piano ci stiamo riuscendo, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Poi fanno piacere i risultati se ci sono, anche per i tifosi. Farli sempre soffrire non è bello”.

Su Vergara, Romano e Donnarumma

Sono due giocatori giovani ed hanno possibilità di giocare. Donnarumma? Stiamo valutando se mettere il quarto portiere

Su Cambiaghi

“Cambiaghi mi è sempre piaciuto già dai tempi dell’Empoli perché pensavo che potesse diventare un grande esterno. Ci stiamo lavorando”.



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