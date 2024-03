Tudor si presenta: "Voglio partire subito forte"

Tempo di lettura: 4 minuti

CONFERENZA TUDOR LAZIO - Ha parlato di tante cose Igor Tudor. Si è presentato al mondo Lazio in una conferenza stampa fiume. Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, ha tolto dubbi e curiosità. Si è concentrato sul campo, ma non solo: ecco, qui di seguito, tutte le risposte del nuovo allenatore biancoceleste.

Lazio, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Igor Tudor

Che squadra ha trovato dal punto di vista morale?

"Innanzitutto ho trovato mezza squadra per la pausa nazionali, ho trovato una squadra motivata e pronta a dare il massimo. Ma c'era già una grande cultura del lavoro e bisogna fare i complimenti all'allenatore precedente. Io devo essere attento a questo cambiamento inserendo le mie caratteristiche piano piano e i giocatori sicuramente mi aiuteranno".

Perché hai accettato la Lazio?

"Lazio è squadra importante, pochi allenatori al mondo non accetterebbero la lazio, La Lazio si accetta perchè è la Lazio. Poi c'è un grande progetto strutture e tutto ciò per fare un grande lavoro".

Punto di vista tattico

"Per quanto riguarda la tattica ci sistemeremo piano piano. Poi faremo valutazioni su giocatori che saranno adatti al modulo. Bisogna però fare bene in questi ultimi due mesi e centrare i risultati. Poi vedremo come giocherò ancora non lo so l'importante è trasmettere il mio stile di gioco. Può essere pure che giocheremo con due attaccanti ma è una cosa di cui ora non voglio parlare".

Su Kamada

Kamada non si è trovato non tanto per il modulo ma forse per lo stile. Io vorrei provare a portare un nuovo stile di gioco. Non voglio parlare di singoli ma vedo sempre attentamente tutti gli allenamenti. Io voglio vedere la voglia di prepararsi non tanto la voglia di vincere".

Si considera sergente di ferro?

"Il sergente di ferro non è una bella cosa bisogna dare un po di carota un po di bastone. Abbiamo fatto sette allenamenti non ho mai alzato la voce. io ero abituato in Grecia, Turchua e Francia qui in Italia è tutto più semplice ma bisogna sempre prestare attenzione. I giocatore mi possono chiedere tutto tranne i soldi".

L'importanza sulla parte finale di stagione

"Tutto è importante, l'allenamento di oggi di domani, la partita successiva, io credo nel presente. Vogliamo partire subito forte ma non sarà facile trasmettere tanto subito. Bisogna credere nel progresso, nel miglioramento e nel sudore.

Programmazione prossima stagione

"Per me il contratto non ha importanza. C'è la fiducia che è la cosa chiave, vivo di presente di lavoro. Se faccio bene rimaniamo e siamo felici sennò vado avanti".

Su Guendouzi

Con Matteo ho un buon rapporto. Lui è sanguinoso, vuole giocare sempre e vincere sempre. non si può giocare sempre la lo sanno tutti. Sono contento che lo ritrovo, ha una personalità importante e fare bene le cose insieme".

Sul debutto doppio con la Juventus

"Bisogna prepararsi al meglio queste due gare. In tutte le partite io sono a cento. Poi quando c'è una gara con una squadra importante ci tengono di più ma per me è tutto uguale. Poi dopo c'è il derby, partiamo come si deve. Sono felice di essere qua".

Sul recupero mentale di Immobile

"Non devo parlare io Ciro ha fatto la storia della lazio. C'è un grande amore da parte di tutti i lazio. Oggi esce una cosetta che poi fa notizia ma non è nulla. Ci ho parlato un paio di volte ed è motivato a fare bene e a fare gol. Lui è il capitano e rappresenta il gruppo".

La Lazio in Italia è la sua grande occasione e debutterà due volte con la Juve, cosa ne pensa?

"Conta poco il mio passato, c'è da prepararsi al meglio, trovare le motivazioni. Io sono carico per tutte le gare, quando affronti squadre come la Juve c'è sempre grinta. Io martello più però con le piccole. Sono due belle sfide, poi c'è anche il derby: belle partite. La Lazio? Sono contento di essere qua!".

Quanto è importante recuperare Immobile?

"Ciro qua ha fatto la storia, poi succede qualcosa e sembra chissà cosa. E' un giocatore amato da tutti, poi esce una cosetta e fa subito notizia. E' un giocatore di cuore, ci ho già parlato e lo vedo voglioso di dare il suo contributo. L'ho visto in panchina tenerci, è una cosa bella".

Che partecipazione vuole dai giocatori?

"Questi sono dettagli tattici, non ha neanche importanza parlarne. A me piace un calcio offensivo, poi l'importante è l'equilibrio. Importante è capire cosa possiamo permetterci in base alle caratteristiche dei giocatori. Voglio una squadra che attacchi con un grande numero di giocatori. E' un lavoro da fare col tempo".

Ha visto il calcio italiano da dentro e da fuori, che immagine ha il calcio italiano e la Lazio dall'estero?

"Il calcio italiano è sempre stato molto tattico. Qui c'è grande capacità di adattarsi, all'estero c'è più ritmo. Però il calcio va in una direzione più fisica e di ritmo, ma non è solo questo che ti porta a giocare bene, in Italia ci sono altre qualità".

Che impatto ha avuto con l'ambiente?

"Bello, molto, Qua mi sento bene, non vedo l'ora di iniziare".

Ha mai pensato che la Lazio fosse nel suo destino?

"C'era la possibilità che venissi da giocatore. Poi c'è Boksic che ha fatto bene qua ed è un mio amico e connazionale. Questa è sempre una stata una sqaudra di livello, è bello arrivare qua".

Qual è la sua filosofia? Ha parlato con Boksic?

"Sì, lui vive la squadra e la città di Roma. La mia idea di calcio vedremo, io penso che un allenatore non debba rinunciare a niente nel calcio, bisogna provarr a dare tutto a una squadra. A me piace vincere, non far divertire, ma se vedo una partita e dopo un po' mi annoia, cambio canale. LA gente è sempre più esigente, vuole vedere vincere la squadra, ma se non gli piace non va bene. Per me non bisogna vincere per caso, poi è chiaro che se si è inferiore e bisogna rinunciare a qualcosa".

"Io ho smesso di giocare presto e ho iniziato ad allenare da giovane. Ho un bagaglio importante all'estero e questo è importante. Poi avere una cultura del lavoro è importante. Aver passato così tanti anni all'estero è stato importante per scegliere una via".

Si aspettava una chiamata della Lazio? Qualcuno le ha parlato del derby?

"No nessuno ha parlato di derby. Per me le partite sono tutte uguali, poi è normale che il fatto che arrivi tra poco porti emozione e non vedo l'ora di provare queste emozioni".