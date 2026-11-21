Al termine della gara Lazio Lecce il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa nel post di Lazio Lecce.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non meritiamo questo passivo. Oltre ai tre gol non ricordo occasioni nitide per loro. Bisogna concretizzare le occasioni. Per quello che abbiamo prodotto abbiamo raccolto troppo poco. L’atteggiamento c’è stato, poi ci sono squadre più forti, avvantaggiate dal vantaggio. Peccato per il gol preso nel primo tempo”.

Di Francesco sugli attaccanti.

“Pretendo molto di più dai miei attaccanti, hanno fatto zero gol. Devono darsi una mossa. Dobbiamo fare il salto di qualità. Devo capire a chi dare maggiore continuità. Mi dispiace perché oggi abbiamo fatto anche bene a livello offensivo”.

Di Francesco sui prossimi impegni.

“Step by step, guardo partita dopo partita, non penso al calendario a lungo raggio”.

Di Francesco sulla crescita del Lecce e un giudizio sulla Lazio.

“Quando incontri i primi in classifica devi concretizzare. Hanno gente che ha un altro motore nelle gambe. Complimenti a Gattuso che sta facendo un campionato straordinario”.

Di Francesco su Pierotti.

“L’infortunio è più lungo del previsto. Pierotti dal punto di vista tattico mi da quel qualcosa in più. Aspetto anche il rientro di Ilic. Sicuramente riusciamo a produrre di più. Abbiamo tanti attaccanti esterni buoni”.

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