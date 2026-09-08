CONFERENZE STAMPA
Diogo Leite si presenta in conferenza stampa: ecco la data
Diogo Leite, neoacquisto della Lazio che ha scelto come maglia la numero 2, verrà presentato in conferenza stampa mercoledì 9 settembre alle ore 12. Di seguito la nota della società con un comunicato ufficiale.
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La conferenza stampa di presentazione di Diogo Leite: la data
“La S.S. Lazio comunica che mercoledì 9 settembre, alle ore 12:00, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Diogo Leite. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia. I rappresentanti degli organi di informazione, muniti di tesserino professionale, potranno accreditarsi entro le ore 18:00 di martedì 8 settembre, inviando una richiesta all’indirizzo e-mail [email protected]”.
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