Ebosse in conferenza stampa: “Dopo un calo fisico, devi cambiare modo di giocare”

Ecco che cosa ha detto il bianconero Enzo Ebosse, nella conferenza stampa tenuta di fronte ai media al termine del posticipo di Serie A Udinese Lazio.

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La conferenza stampa di Ebosse nel postpartita di Udinese Lazio

“Abbiamo avuto un calo fisico dopo 60-70 minuti, stiamo uscendo dal precampionato, la Lazio stava meglio fisicamente e si è visto. Solet non stava già bene e ha sentito qualcosa. Dobbiamo imparare da questa sconfitta per migliorare nelle prossime gare”.

“Quando vedi stanchezza e non giochi più al meglio devi cambiare stile di gioco, facevamo fatica a tenere palla sotto il pressing della Lazio. Anche sul secondo gol devi buttarla più avanti, dobbiamo imparare dagli errori di oggi e fare meglio in futuro”.

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