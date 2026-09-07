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CONFERENZE STAMPA

Ebosse in conferenza stampa: “Dopo un calo fisico, devi cambiare modo di giocare”

Published

4 ore ago

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Inler intervista pre Udinese Lazio Serie A 2026

Ecco che cosa ha detto il bianconero Enzo Ebosse, nella conferenza stampa tenuta di fronte ai media al termine del posticipo di Serie A Udinese Lazio.

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La conferenza stampa di Ebosse nel postpartita di Udinese Lazio

“Abbiamo avuto un calo fisico dopo 60-70 minuti, stiamo uscendo dal precampionato, la Lazio stava meglio fisicamente e si è visto. Solet non stava già bene e ha sentito qualcosa. Dobbiamo imparare da questa sconfitta per migliorare nelle prossime gare”.

“Quando vedi stanchezza e non giochi più al meglio devi cambiare stile di gioco, facevamo fatica a tenere palla sotto il pressing della Lazio. Anche sul secondo gol devi buttarla più avanti, dobbiamo imparare dagli errori di oggi e fare meglio in futuro”.

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