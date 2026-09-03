Connect with us

CONFERENZE STAMPA

Fabiani sulle dimissioni: “Non sono qui per soldi ma per passione. A fine anno tireremo le somme”

Published

3 ore ago

on

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani Lazionews.eu

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani in conferenza stampa si è soffermato anche sull’affermazione delle dimissioni, spiegando quella che è la situazione.

Leggi Anche: Ex Lazio, Artistico: “Trattativa lunga. Scelto il Padova perché ha creduto veramente in me”

Le parole di Fabiani sulle dimissioni

“Nella vita tutto scorre, panta rei. Passano i ds, gli allenatori e i giocatori. Tanti che hanno fatto le fortune della Lazio non ci sono più, per diversi motivi, ho gestito una situazione poco facile. L’ho fatto con passione, dedizione e senso d’appartenza, mi sono messo sotto a lavorare. Mi dispiace che non ho passato un giorno di ferie e vacanze con i miei figli, sono stato qui chiuso a lavorare per la Lazio e i tifosi”.

“Mi dispiace che a volte non posso rispondere alle vostre domande sul mercato, non sono un ds che non risponde, per questo rimango antipatico. Per portare a casa il risultato bisogna avere una condotta, la dimostrazione è Gudmunsson, un mese prima ci volevano 5 milioni, alla fine l’ho preso con le mie idee iniziali. Uno può dare le dimissioni, qualcuno può dire che devo rinnovare. Io non sono qui per soldi, ma per passione. A fine anno finisce il contratto, si tireranno le somme, la società valuterà. Io penso di aver fatto tutto ciò che potevo. I numeri sono sotto gli occhi di tutti, non mi sono mai beato delle trattative straordinarie in uscita”.

“Comprare è facile, vendere è difficile. Rischiare 5 milioni per 25 non è semplice, io ho detto no ai 25 iniziali. Ci metto la faccia e rischio. Se questo vuol dire dover dare delle dimissioni, ok, ma me lo dica qualcuno”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 6 2
2 Inter 6 2
3 Milan 6 2
4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 2
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI