CONFERENZE STAMPA
Lazio attiva sul mercato svincolati? Fabiani: “Lasciati slot liberi per monitorare”
Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani in sala stampa non ha chiuso le porte ad eventuali ulteriori rinforzi dal mercato svincolati.
Leggi Anche: Fabiani sulle dimissioni: “Non sono qui per soldi ma per passione. A fine anno tireremo le somme”
La risposta di Fabiani sugli svincolati
“C’è ancora il mercato degli svincolati, chiaro che il mercato non dorme mai fino a quando c’è la possibilità di lavorare. Ho preferito lasciare slot liberi per monitorare il mercato degli svincolati. La norma ci consente di reinserire in qualsiasi momento i ragazzi ora fuori, però, per essere onesto, devo aggiungere che ci sono giocatori e ragazzi straordinari che non rientrano nel progetto futuro della Lazio, a scanso di equivoci. Bisogna essere sinceri e lineari”.
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