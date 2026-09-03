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Lazio attiva sul mercato svincolati? Fabiani: “Lasciati slot liberi per monitorare”

Published

2 ore ago

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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani Lazionews.eu

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani in sala stampa non ha chiuso le porte ad eventuali ulteriori rinforzi dal mercato svincolati.

Leggi Anche: Fabiani sulle dimissioni: “Non sono qui per soldi ma per passione. A fine anno tireremo le somme”

La risposta di Fabiani sugli svincolati

“C’è ancora il mercato degli svincolati, chiaro che il mercato non dorme mai fino a quando c’è la possibilità di lavorare. Ho preferito lasciare slot liberi per monitorare il mercato degli svincolati. La norma ci consente di reinserire in qualsiasi momento i ragazzi ora fuori, però, per essere onesto, devo aggiungere che ci sono giocatori e ragazzi straordinari che non rientrano nel progetto futuro della Lazio, a scanso di equivoci. Bisogna essere sinceri e lineari”.

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