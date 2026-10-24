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CONFERENZE STAMPA

Floriani Mussolini: “Vittoria molto matura, felicissimo per lo spazio che sto avendo”

Published

58 minuti ago

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Floriani Mussolini

Al termine del match Lazio Parma valido per l’ottava giornata della Serie A 2026-2027 Floriani Mussolini è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: La moviola di Lazio Parma

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di Floriani Mussolini in conferenza stampa nel post di Lazio Parma.

“Questa è una vittoria molto matura. Nel secondo tempo siamo usciti affamati e l’abbiamo gestita bene. Personalmente sono felicissimo perché sto avendo spazio ed io cerco di migliorare partita dopo partita. Il mister mi diceva di stare attento sulle seconde palle. Questa Lazio nasce dalla mentalità del mister e dalla nostra voglia. Siamo veramente una famiglia. Non è scontata questa coesione”.

di Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di in conferenza stampa nel post di Lazio Parma.

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# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
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