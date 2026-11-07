Gattuso: “A Napoli ricordi bellissimi. Vi dico come stanno gli infortunati”

Ultimo turno di Serie A 2026/27 prima della sosta di novembre per la Lazio che domenica alle 12:30 sarà ospite del Napoli: durante la vigilia mister Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match.

LEGGI ANCHE: Delio Rossi: “Il Napoli deve capire cosa fare con Allegri”

Le parole di Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli Lazio

“Le pressioni non ne abbiamo, abbiamo la consapevolezza di giocare in uno stadio difficile contro una squadra in difficoltà ma forte. Molti dei loro giocatori hanno vinto e servirà umiltà, se non vai forte tutte le partite sono difficile. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e che mancano 12 punti per arrivare ai 40: lì faremo una festa per aver raggiunto il primo obiettivo. La nostra strada è quella del lavoro, ci fanno i complimenti ma dobbiamo rimanere pronti in attesa del giorno della prima sconfitta. A quel punto ci rimetteremo in lavoro”.

Gattuso su Allegri

“Mi aspetto spensieratezza e rispetto per l’avversario. Hanno tanti giocatori fuori ma la squadra è sempre competitiva. Ad Oporto hanno tenuto bene il campo anche se dopo 70 minuti hanno avuto qualche difficoltà. Dai miei mi aspetto voglia di soffrire senza timore, noi non abbiamo niente da perdere. Allegri è stato il mio capitano e con lui ho vinto un campionato in Serie B, la storia dice che non ho mai vinto contro di lui. Anche se è chiacchierato spero di fare almeno un quarto di quello che ha fatto lui. Nei momenti di difficoltà trova la lucidità per fare le cose giuste e quindi non mi fido. Per entrambi sarà una finale quella del Maradona, servirà spirito e voglia”.

Gattuso sulla sua esperienza al Napoli

“Sono stato benissimo a Napoli e ho anche vinto un trofeo. Che rammarico non aver avuto i tifosi per il Covid. Per me rimane un onore aver allenato quel club, sia io che il mio staff abbiamo lasciato un buonissimo ricordo: è stato un onore e un privilegio”

Gattuso sugli infortunati.

“Nuno ha avuto un problema ma oggi ha fatto tutto e domani lavoriamo, qualche dubbio c’è. Zaccagni perdita importante, ho letto 6 settimane ma spero qualcosa in meno: ha preso una vecchietta sul quadricipite. C’è l’edema, sta facendo lavoro in piscina mattina e pomeriggio per smaltire la botta e settimane prossima faremo nuove valutazioni. Speriamo nelle note positive. Gudmundsson non va in nazionale, la prossima settimana abbiamo un’amichevole e sabato prossimo speriamo di fargli fare qualche minuto. Marusic sarà con noi”

Gattuso sull’approccio della Lazio

“Il nostro obiettivo è pressare in avanti per non fargli giocare palla. Se rubiamo palla in attacco vuole dire che andiamo in goal ma questo dato non mi interessa, a me interessa il dato sul baricentro. Se pensiamo di fare una passeggiata di salute con il Napoli sbagliamo e non dovrei nemmeno ricordarlo ai giocatori. Smanettano sui social e conoscono le difficoltà del Napoli, sanno che per loro è una partita importante ma deve esserlo anche per noi. Questa settimana abbiamo spinto con sedute dure ma i giocatori sono pronti ma dovremo essere bravi a far parlare il rettangolo verde”.

Gattuso sulla sosta

“Oggi Zac mangia con noi e partirà con noi, alla stazione si prenderà gli applausi. Sarà con noi nello spogliatoio, lo ha deciso lui e questo fa capire che spirito c’è all’interno del gruppo. Marusic in nazionale? A differenza di Gudmundsson è già pronto per fare l’allenatore. Ha ragionato e lì potrà prendere minutaggio quindi secondo me ha senso. La sosta non mi preoccupa, la scorsa è stata più strana. Sabato giocheremo contro una squadra di seconda divisione maltese”.

Gattuso sui goal segnati

“Bisogna dare merito a chi è entrato e ha cambiato la partita, aver mandato in goal tanti giocatori è un valore aggiunto. Dovremo essere pronti a giocare senza Zaccagni e secondo me ci riusciremo. Pinamonti sta meglio e quando arrivano i palloni lavora molto bene, rispetto a Noslin è diverto e ci può dare una mano. Da parte mia e del mio staff c’è molto rispetto, è taciturno e sembra triste ma quando sta bene ti può dare una grandissima mano: sembra qui dentro da tanti anni. Sta cominciando a farci vedere le cose che piacciono a noi”.

Gattuso sul Napoli di Allegri

“Se analizzi il Napoli capisci che cambiano molto il modo di schierarsi, oggi ho fatto tardi anche perché stavo lavorando con i ragazzi sull’approccio tattico. Una volta capito se giocano a tre o a quattro dovremo fare qualche accorgimento tattico: sta a noi capire prima possibile il loro modo di giocare. Dovremo fare una grandissima partita”.

Gattuso sugli allenamenti

“Se vuoi allenarti bene devi stare bene, per questo abbiamo atteso un po’ con alcuni infortunati. Questo per scongiurare eventuali ricadute, chiedere di stringere i denti spesso non funziona e il rapporto diventa difficile. Bisogna essere bravi a non commettere errori di questo tipo. Ad esempio Nuno una settimana fa non sta bene e i dati lo dicevano, ho scelto di tenerlo perché ci teneva lui e ha spinto bene. Al di là di questo se vuoi riuscire a fare bene hai bisogno di giocatori in forma”.

Gattuso su Isaksen capitano

“Ho parlato con Derkum che ha tutti i numeri e i numeri ci dicono che contro il Napoli il capitano sarà Isaksen. I tifosi ci staranno vicini, il loro è un messaggio di coerenza e ci daranno la carica per poter ottenere quel qualcosa in più contro il Napoli. Li ringrazio a nome dei ragazzi e dello staff, siamo orgogliosi e vogliamo renderli orgogliosi di noi. Dobbiamo far capire ad Isaksen che ogni tanto fare qualcosa in meno non è mai, non si risparmia mai e un po’ di gestione con Gus non fa mai male”.

Gattuso sulla classifica

“Io e la squadra non pensiamo al primato ma a fare le nostre prestazioni, noi lassù non centriamo nulla. Ce la viviamo ma senza nessuna tensione o preoccupazione: dobbiamo giocare le partite con mentalità e voglia. Nessuno si aspettava di essere lì e quindi non vogliamo appesantirci. Il Napoli è forte anche se il momento è negativo ma sappiamo di volercela giocare, pensando prima alla prestazione e poi al risultato. Non siamo pronti a pensare oltre perché poi arriva la mazzata, teniamo lontano la delusione”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP