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CONFERENZE STAMPA

Gattuso: “L’obiettivo minimo non è l’Europa, i tifosi mi hanno emozionato”

Published

1 ora ago

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Mister Gennaro Gattuso in conferenza stampa.

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, al termine della sfida dell’Olimpico contro il Milan, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di Gattuso in conferenza stampa nel postpartita di Lazio Milan.

“Vorrei che la squadra restasse a tenere quella veemenza del primo tempo per 90 minuti. Abbiamo subito i loro cambi qualitativi. Ci è andata bene. Dopo aver subito quei due gol in pochi minuti siamo stati bravi a tenere”.

Gattuso sul cambio di mentalità.

“La mia storia da allenatore dice una cosa. Vado via dal Milan e vincono il campionato, vado via dal Milan e vincono il campionato. Ho lasciato mentalità. Non è un caso che abbiano vinto. Per me è importante dare delle regole, perché io ci tengo davvero e i giocatori se ne accorgono. Si devono sforzare senza stressarsi. Devi fargli capire che il lavoro paga. Noi abbiamo cominciato questo percorso bene. Il merito di queste prestazioni è dei ragazzi”.

Gattuso sull’obiettivo Europa.

“Noi abbiamo già tante pressioni. Non è facile giocare con queste pressioni. Non voglio scappare dalle responsabilità, ma non voglio commentare le dichiarazione del direttore. Pensiamo partita dopo partita. Non sono d’accordo con Fabiani. Non è una polemica, ma non credo che l’obiettivo minimo sia l’Europa”.

Gattuso sui tifosi.

“Penso che ai tifosi bruci non venire allo stadio. Vedi bambini di 6-7 anni che hanno il veleno. Guai se gli tocchi la propria squadra. Penso che i tifosi siano venuti a sostenerci è perché questi giocatori gli stanno dando qualcosa di speciale. Mi sono emozionato. C’erano persone anziane che facevano i cori avvelenati. Il calcio senza tifosi fa cagare. Il calcio è quando fai gol e vai sotto la curva”.

Gattuso su Pinamonti.

“Abbiamo commesso degli errori nel secondo tempo, siamo stati pochissimo nella loro metà campo. Ci siamo abbassati troppo e abbiamo sofferto. Pinamonti non ha tenuto un pallone, ma giocava tre contro uno”.

di Marco Fabio Ceccatelli

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