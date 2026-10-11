Gattuso: “Se vogliamo continuare a sorprendere, non dobbiamo avere paura”

Al termine della gara Lazio Monza il tecnico dei biancocelesti Gennaro Gattuso è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di Gattuso in conferenza stampa nel post di Lazio Monza.

“Se ho fatto ritardo è perché ho aspettato i ragazzi che si stavano allenando e volevo parlargli. Questa è una squadra che non sa gestire il risultato. Dobbiamo sempre andare a mille all’ora. Primo tempo fotocopia della partita con il Milan, se finiva 4-0 non avevamo rubato nulla. Il secondo tempo abbiamo vivacchiato, non mi è piaciuto. Non si possono prendere i gol così. Se vogliamo continuare a sorprendere, non dobbiamo avere paura. Oggi ci è andata bene. Loro meritavano di pareggiare”.

Gattuso sulla possibilità di recitare un ruolo diverso nel campionato.

“Non dobbiamo guardare la classifica, se no ci gira la testa. Dobbiamo solo allenarci duramente. Non mi era mai capitato di cambiare due centrali in una partita. Loro sono bravi perché mi danno questa possibilità. Volevo far giocare Doekhi e Leite dal primo minuto. Ho giocatori che lavorano bene. Ho grande fiducia in loro. Non guardiamo nulla. Sappiamo di andare a giocare contro una squadra fortissima allenata da una grande mister”.

Gattuso sul Monza.

“Il Monza se l’è giocata con tutti. Fanno una grande pressione offensiva. Squadra giovane con tanti giocatori interessanti”.

Gattuso sul calo nel secondo tempo.

“Ho sostituito i due centrali perché erano ammoniti e stavano in difficoltà, rischiavamo di restare in dieci. Ci sta che prendi gol dopo un minuto, ma dopo è subentrata la paura. Ho ben chiaro cosa è successo. Bisogna guardare quello che facciamo in allenamento e analizzare le partite. Avere dei calciatori che si incazza con i compagni”.

Gattuso su Floriani Mussolini.

“Ha regalato l’angolo sul 2-1. Deve crescere su queste cose. Quando un giocatore ha picchi di 35-36 all’ora e ha voglia di stare in campo, parte avvantaggiato. Parla poco e lavora tanto. Ho creduto in lui, poteva andare via, io gli ho detto che doveva lavorare e che il suo momento sarebbe arrivato. Ha grandi margini di miglioramento”.

Gattuso su Belahyane.

“Cataldi è già con noi. Adesso ci godiamo Belahyane, ha sofferto e ora ci sta mettendo del suo. Lui è un giocatore che capisce il gioco, è intelligente. Può migliorare sull’aspetto di giocare di più in avanti, soprattutto quando è pressato. Non vedo comunque l’ora che tornino Cataldi e Rovella”.

Gattuso su Juric.

“Ivan mi ha sempre messo in difficoltà. Tante partite del Monza sono state sfortunate”

Gattuso sul passaggio dalla Nazionale alla Lazio.

“Vince solo uno, bisogna analizzare i risultati. In questo paese si analizza poco. Forse pago la personalità che avevo da giocatore. Non sono rimasto quello. Non ricordo di aver fatto tragedie nelle squadre che ho allenato. Bisogna guardare i dati. Purtroppo in questo gioco l’episodio ti condanna. Ne potrei raccontare tante”.

Gattuso su Mandas.

“Dico solo che ho fatto di tutto per farlo rimanere. Penso che prima gli mancava di giocare. Era indietro sui piedi, ha margini di miglioramento. Per le sue qualità è tanta roba. Ho scelto di affiancargli Motta. Sta facendo grandissime cose”.

Gattuso su Pinamonti.

“Deve stare tranquillo. Non faccio scelte per simpatia. Oggi Noslin ha fatto un primo tempo incredibile. Ci può stare che Pinamonti sia incazzato con me e con se stesso. Sa di essere forte. Ogni anno è andato in doppia cifra. Sta lavorando per trovare la migliore condizione”.

di Marco Fabio Ceccatelli

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