Gattuso: “Noi dobbiamo gasarci così, ma ci godremo il primato quando andremo in pensione”

Al termine della gara Lazio Parma il tecnico dei biancocelesti Gennaro Gattuso è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: La cronaca di Lazio Parma: salutate la Capolista!

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel post di Lazio Parma.

“Avremo tempo di goderci questi primati quando i giocatori smetteranno di giocare ed io di allenare. Dobbiamo continuare, grande mentalità. Era una partita trappola. La storia della Lazio dice che quando arrivano vittorie come quelle della scorsa settimana, poi arrivano anche botte sui denti. Sutalo e Provstgaard erano un po’ addormentati. Hanno lavorato bene Zaccagni, Taylor e Zaccagni su quell’asse. Il campo non ha aiutato, era in condizioni pietose. Dobbiamo vivere alla giornata, c’entriamo poco con questa classifica. Abbiamo una settimana per preparare le gare.Siamo contenti per la nostra identità. Siamo migliorati perché non siamo usciti dalla partita come contro il Monza e il Milan”.

Gattuso sull’esultanza nel finale.

“Noi abbiamo bisogno di gasarci su una palla conquistata, su un gol salvato. Questa è una componente importante. Per me Frattesi ha fatto una grandissima partita, lui pensava di averla fatta normale. Tutti i giocatori sbagliano. Dobbiamo caricarci e deve essere la nostra forza. Mi sono arrabbiato con Roberto Perrone, del mio staff, perché doveva fare i cambi più velocemente. Ho sbroccato a lui”.

Gattuso sui tifosi e su Belahyane.

“Belahyane non è un piccolo Ringhio. Può fare ancora meglio, spingendosi più avanti e fare anche passaggi meno semplici. Mi assomiglia per come intercetta, lui è più elegante. L’incitazione ai tifosi mi è venuta così. Mi hanno ascoltato e hanno alzato la nostra adrenalina”.

Gattuso su Pinamonti e del campo.

“Il manto erboso era irregolare. I giocatori borbottavano sul campo. Su due tre rimpalli il pallone ha fatto movimenti strani. Ieri Pinamonti stava bene. Stamattina alle otto meno dieci aveva 38 di febbre. Abbiamo evitato di farlo stare a contatto con gli altri, a Formello ci sono poche finestre”.

di Marco Fabio Ceccatelli

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP