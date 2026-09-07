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CONFERENZE STAMPA

Gattuso: “I tifosi non cambieranno idea, sono coerenti. Noi dobbiamo solo lavorare”

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4 ore ago

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Gattuso conferenza stampa post Udinese Lazio

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro l’Udinese, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso in conferenza stampa postpartita di Udinese Lazio

“Faccio i complimenti ai ragazzi, prendi gol, magari perdi 2-1 e Gattuso è presuntuoso. Il calcio è così. Per come vogliamo giocare i moduli contano il giusto. I ragazzi stanno facendo cose importanti, a livello di qualità e spirito. Ho ragazzi importanti, mi piace la voglia che mettiamo”.

Gattuso su cosa sta lavorando

“Sto lavorando molto a livello tattico. La gioventù di oggi smanetta tanto, sanno tanto e forse si dovrebbe smanettare di meno. Sto lavorando sulla mentalità. L’anno scorso si lavorava con un maestro del 4-3-3. Ho scelto io le amichevoli di basso livello, non eravamo pronti, sapevo che dovevamo smontare tutto e provare a fare qualcosa di diverso. Non è stato facile, non è facile, possiamo ancora migliorare. Tanti ragazzi stando dando tutto, mettendoci anche qualità nella fatica, i complimenti vanno sempre a loro”.

Gattuso sulle tre vittorie nonostante il clima

“Allenare la Lazio non è facile, allenare a Roma non è facile. Ti devi isolare per tutto quello che stiamo passando, inutile tornarci. I tifosi non cambieranno idea, sono coerenti. La nostra unica strada è il lavoro. L’importante è credere fortemente a quello che si fa, ieri siamo arrivati a mezzogiorno, ci siamo allenati sul sintetico, nessuno fiatava, tutti col sorriso. Bisogna lavorare così per entrare nella testa della gioventù di oggi, se pensi che cambino da soli… ti mordi la lingua e devi entrargli in testa con il lavoro”.

Gattuso sulla vittoria nel finale

“Devo scusarmi col dottore, sono stato un po’ aggressivo dopo il gol (ride ndr). Sono cambiate un po’ di cose in questo campionato, c’era bisogno in Italia di togliere le perdite di tempo. Ho visto gare in tv senza tiri in porta. Complimenti a chi sta gestendo questa roba qua, che mi piace molto, è un bene per il nostro calcio”.

Gattuso sul merito del gol

“No è merito loro, il gol nasce da un difensore centrale, la cosa che mi ha fatto arrabbiare è che dopo il gol siamo usciti dalla gara e non deve succedere. Sanno i ragazzi a cosa andiamo incontro, soprattutto contro l’Udinese che ha fisicità, gioca verticale e corre tanto. Dobbiamo prenderci rischi, devo stressarli e farli allenare in un certo modo, ho il dovere di prepararli”.

Gattuso su Gudmundsson

“Gudmundsson fa quello che serve, fa tutto. Per quello che vogliamo fare in campo è un sottopunta. Mi serve gente che va forte”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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