CONFERENZE STAMPA
Gattuso parlerà in conferenza stampa prima di Juventus Lazio, ecco quando
La Lazio ha annunciato attraverso una nota ufficiale che Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Di seguito tutti i dettagli.
Leggi anche: Kovacevic: “Juventus Lazio un big match, Gattuso sta stupendo tutti”
Juventus-Lazio: data e orario della conferenza stampa di Gattuso
“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Juventus-Lazio, interverrà in conferenza stampa sabato 17 ottobre alle ore 12:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
|11
|Sassuolo
|8
|6
|12
|Torino
|7
|6
|13
|Lecce
|6
|6
|14
|Bologna
|5
|6
|15
|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE7 ore ago
Progetto Flaminio: il Comune attende nuove documentazioni dalla Lazio
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro: quando potrebbe tornare
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Rovella: niente Juve, si punta al Parma
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato