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CONFERENZE STAMPA

Gattuso parlerà in conferenza stampa prima di Juventus Lazio, ecco quando

Published

1 ora ago

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Gattuso Conferenza Stampa vigilia Juventus Lazio

La Lazio ha annunciato attraverso una nota ufficiale che Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Di seguito tutti i dettagli.

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Juventus-Lazio: data e orario della conferenza stampa di Gattuso

“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Juventus-Lazio, interverrà in conferenza stampa sabato 17 ottobre alle ore 12:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia”.

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