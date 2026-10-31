Gattuso: “L’obiettivo restano i 40 punti, Zaccagni è un capitano vero”

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domenica 1 novembre contro il Cagliari di Pisacane.

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Le parole di Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio Cagliari.

“Ci basiamo molto sui test per capire se i giocatori hanno recuperato bene. Ieri abbiamo fatto un allenamento intenso. Ma prima siamo stati più tranquilli. Vediamo oggi, tanti hanno recuperato bene. Nessun riscatto rispetto a Zenica, in quel caso gli episodi mi hanno condannato. Nel calcio ogni tre giorni, sette giorni, puoi riscattarti. Dobbiamo essere lucidi e non andare in depressione. Le persone che ti stanno vicino ti aiutano per farti esprimere al meglio. Ho la fortuna di avere una moglie da 30 anni e nei momenti di difficoltà è sempre stata presente”.

Gattuso sulla produzione offensiva e su Noslin.

“Il Cagliari è una squadra ostica, possono variare molto davanti e nella retroguardia. Si sanno difendere bene e ripartire molto bene. Pisacane la sta allenando molto bene. Contro la Roma ha tirato nove volte in porta. Dobbiamo continuare quello che stiamo facendo con veemenza. Non parlo di Noslin per i gol, ma per come tiene il campo, per come va a contrasto con marcantoni di 1,90 cm. Domani questa caratteristica non deve mancare. Ci vuole grande atteggiamento. Dobbiamo essere umili e fare il nostro calcio. Contro Juve e Milan le partite si preparano da sole, dobbiamo sempre rispettare l’avversario”.

Gattuso sulla classifica.

“L’obiettivo sono i 40 punti, anche i giocatori lo dicono, non so se per prendermi in giro o per scaramanzia. Stiamo toccando con mano che se si va forte portiamo entusiasmo. Che atteggiamento abbiamo avuto dopo aver subito gol. Non dobbiamo subire l’evento. Per come giochiamo noi qualche ripartenza avversaria la devi accettare. Non possiamo accontentarci. Mancano 29 partite e ci sono tanti punti a disposizione”.

Gattuso sul futuro mercato.

“Non ci sto pensando. Poi dopo è normale che visto il rapporto che ho con i giocatori, se viene qualcuno a dirmi di voler partire. Al momento non è venuto nessuno. Penso a mettere in campo i migliori. Spero non succeda nulla, sarebbe un peccato”.

Gattuso sugli arbitri.

“Quando faccio i complimenti agli arbitri, dico sempre che il campionato non era mai stato bello come quest’anno. Sono oggettivi i complimenti da fare. Vediamo tanti gol e tante partite in stile Premier League. La scorsa settimana c’è stato il record di 48 gol in una sola giornata. Non si fa più cinema, non si perde più tempo. Questo è un cambiamento incredibile. L’errore ci sarà sempre. Anche quando io faccio l’arbitro nelle partitelle sbaglio spesso”.

Gattuso sulla mentalità.

“Sono orgoglioso della mentalità. Vedo giocatori che non si risparmiano e ragionano con una testa sola. Non è semplice. Ovviamente chi gioca meno, ha la faccia un po’ più triste, ma ci sta. Chi si incazza vuol dire che ha un po’ di amor proprio”.

Gattuso sul rapporto con il presidente.

“Mi preoccupano tutte le partite. Ha le caratteristiche giuste per metterci in difficoltà. Non fa una pressione ultra offensiva, sono tremendi quando ripartono. Noi dobbiamo esser bravi quando arriverà la legnata. L’importante è che non sbagliamo a livello di coraggio. Parlo spesso con il presidente, è molto presente. Viene spesso a mangiare con noi e sta con la squadra, lo trovo giusto. Certe cose le vede in maniera diversa da me, ma c’è un grande rispetto e una grande comunicazione”.

Gattuso sul segreto di questa squadra.

“Sta a noi con il nostro atteggiamento e con la voglia di fare bene. Il segreto è che andiamo forte. Se non lo facciamo diventiamo migliorabili. L’altro giorno abbiamo preso due gol perché ci siamo addormentati. Abbiamo una strada, quella di continuare ad andare forte. Il segreto è che sembra che ci sia una testa sola”.

Gattuso sulle aspettative sul gruppo.

“Questa è gente che l’anno scorso ha tenuto botta e non si è cappottata, come sarebbe potuto succedere a tante squadre. Hanno voglia di ascoltare, di fare fatica, sono ragazzi straordinari. Fatichiamo tanto, nel pomeriggio devono dormire, far riposare le gambe. Non mi hanno sorpreso da questo punto di vista. Sarei ipocrita a dire che pensavo ad avere questa classifica dopo 9 giornate. Mancano tantissime partite e la voglia deve rimanere intatta”.

Gattuso su Zaccagni.

“L’anno scorso ha avuto qualche infortunio, io lo convocavo sempre in Nazionale. Zac è un fenomeno su altre cose, non solo su gol e assist. Aveva bisogno di fare determinate cose, è un capitano vero, è sempre a disposizione dei compagni. Non molla nulla. Per noi è importantissimo a 360°. Se fossi un compagno di Zac lo metterei in una cristalliera. Non sbaglia un colpo”.

Gattuso sui tifosi.

“Io mi emoziono quando gioco con mio figlio. Vado alla ricerca di emozioni. Faccio questo mestiere perché mi fa sentire vivo. Quando ho preso mazzate ho comunque mantenuto il fuoco dentro. Fanno piacere i cori dei tifosi. Li ho ringraziati per lo spettacolo mostrato, sembrava una festa scudetto col Sassuolo. I ragazzi hanno creato un grande entusiasmo”.

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