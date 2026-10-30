CONFERENZE STAMPA
Gattuso parlerà in conferenza stampa prima di Lazio Cagliari, ecco quando
La Lazio ha annunciato attraverso una nota ufficiale che Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cagliari. Di seguito tutti i dettagli.
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Lazio-Cagliari: data e orario della conferenza stampa di Gattuso
“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Lazio-Cagliari, interverrà in conferenza stampa sabato 31 ottobre alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio”.
“L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia”.
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