COMUNICATI UFFICIALI
Lazio Lecce: ecco quando parlerà Gattuso in conferenza stampa
Come da prassi, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa, alla vigilia di Lazio Lecce di Serie A, la società ha comunicato quando.
Leggi anche: “Oddo: “Mi emoziona parlare di Lazio. La protesta? Conosco l’amore, immenso e indispensabile, del popolo laziale”
Gattuso parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Lecce
“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Lazio Lecce, interverrà in conferenza stampa venerdì 20 novembre alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio”.
“L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia”.
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Infortunio Zaccagni, migliorano le condizioni del capitano: la nota del club
-
NOTIZIE2 giorni ago
Lazio, il punto sui rinnovi: Cataldi verso l’addio, vicino il rinnovo per un titolare
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Tavares ci prova per il derby, attesa per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
BIGLIETTI LAZIO2 giorni ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti