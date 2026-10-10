Gattuso: “Pellegrini? Decisione della società, per me va trattato bene e da professionista”

Con una nota sui propri canali ufficiali la Lazio ha comunicato che il tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso, parlerà in conferenza stampa prima della sfida col Monza: ecco di seguito tutti i dettagli e le parole dell’allenatore.

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Le parole di Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Monza

“Mi aspetto di essere belli svegli e di non farci sorprendere. Il Monza è una squadra giovane con coraggio ed energia, ci vengono a prendere con intensità e veemenza. Bisognerà essere pronti, ci vuole grande umiltà. Sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che non sarà così. Ci vorrà una grande Lazio. È stata una sosta particolare, abbiamo lavorato e riposato. Molti giocatori hanno avuto minutaggio, qualcuno è tornato gasato dalla nazionale e con minutaggio nelle gambe. Li ho visti bene, dentro all’intensità che cerchiamo e devo dire che sono molto contento per come sono tornati e come si sono allenati”.

Gattuso su Pinamonti

“Per me è facile, adesso le decisioni stanno a me. Non solo Pinamonti, tutti devono stare tranquilli e farò di tutto per dare minutaggio a tutti. È normale che quando c’è la disponibilità dei giocatori poi devo fare delle scelte, sono contento per come si sta allenando e per come sta migliorando”.

Gattuso su Provstgaard e la situazione Pellegrini

“Sta bene, lui ha il fisico da iron-man e gli piace lavorare. È vero che è quasi oltre i mille minuti di campo giocato, vedremo domani ma sta bene e si è allenato e va a mille all’ora come tutti gli altri. Su Pellegrini è semplice, io parlo non solo con lui ma con tutti i giocatori. Luca sa le dinamiche societarie, questa è una roba societaria e vediamo cosa succederà. La società sa il mio pensiero, fin quando i giocatori sono qua vanno trattati bene e da professionisti. L’ho messo in campo nelle amichevoli, si allena con la squadra, quando è stato infortunato si è curato e si è sempre messo a disposizione, non è mai stato fuori rosa. Sta alla società decidere se integrarlo o meno”.

Gattuso sul migliorare la qualità nel palleggio

“Secondo me è il contrario, se con queste squadre palleggi e non guardi in avanti rischi di perdere palla. Noi dobbiamo andare in avanti, questa è la mia idea di calcio. Fare il 35, 40 o 50% di possesso palla per il momento non conta nulla, noi dobbiamo cercare di conquistare palla vista la pressione ultra-offensiva con 4-5 giocatori in avanti. Non possiamo tornare indietro e palleggiare”.

Gattuso su chi deve migliorare e se punterà sui giocatori riposati o no

“Questi sono ragionamenti e le preoccupazioni che abbiamo con lo staff. Si va sempre alla ricerca di cambiare il meno possibile e andare sulle sicurezze, anche se di certo non c’è nulla. Questi sono i concetti su cui ragioniamo. Sui miglioramenti dobbiamo essere bravi a rimanere in partita come stiamo facendo, in una partita di 90-95 minuti puoi subire l’avversario, ma devi sempre restare in partita. A Venezia è venuto fuori questo, abbiamo fatto un primo tempo di grande sofferenza e poi siamo rientrati in partita nella ripresa. Anche col Milan abbiamo fatto un primo tempo incredibile, mentre dopo il 2-2 pensavo potesse finire in tragedia. Nel finale siamo stati bravi a riprendere la partita e dobbiamo continuare su questa strada”.

Gattuso sulla sfida con il Milan e l’equilibrio mancato

“In questo momento vogliamo giocare in un certo modo e se vogliamo fare determinate cose vanno fatte al 100%. Sappiamo bene cosa vogliamo e dobbiamo fare, sicuramente è una partita dove bisogna essere svegli a livello mentale e sapere bene che giocate dobbiamo fare. Loro hanno intensità, ti vengono a prendere e non hanno paura. Noi dovremo avere coraggio e capire bene come fargli male. Il primo posto in classifica non interessa, a noi interessa solo la partita di domani contro il Monza. Non ho vertigini o pressioni, ci vuole umiltà e la voglia di continuare a sorprendere come abbiamo fatto fino a oggi”.

Gattuso sul talento di Tavares e su altri giocatori di quel livello

“Ho detto che io odio le persone lavative, persone che hanno grandissimo talento e pensano che non si può migliorare. Ho conosciuto tantissimi campioni e ho giocato con otto palloni d’oro, posso garantire che la differenza la fanno l’umiltà e il lavoro. Ho visto tanti giocatori che hanno tantissimo talento ma che stanno sempre lì a fare il compitino, per me questo è uno spreco. Nello sport il lavoro paga sempre. Se siamo lì in classifica è merito di questi ragazzi, ma dobbiamo continuare a pedalare. Stiamo provando a fare qualcosa di nuovo e vedo entusiasmo, so che si fa fatica e certe volte vedo facce affaticate. I ragazzi però hanno capito che se vogliamo giocare così c’è solo una strada ed è quella di andare forte”.

Gattuso sulle parole di Frattesi in Francia

“Io sono molto diretto con tutti. Ricordo cosa gli ho detto quando ero ct, sono stato diretto perché non mi sarei sentito a posto con me stesso se non lo avessi fatto. Le caratteristiche e le qualità di Davide le conosciamo tutti, per un periodo si era smarrito e seduto un po’, abbiamo avuto la fortuna di sentirci dopo che sono venuto qua. L’ho spinto a fare la scelta, non era obbligatorio per lui venire qua, ma questo lo faccio con tutti i giocatori. Ho sempre avuto un bellissimo rapporto con i miei calciatori, spesso è girata la voce che avevo problemi con presidenti e giocatori, ma io non porto rancore. Se vedo che dall’altra parte c’è onestà e intelligenza a me piace. Io ho un difetto, quando si scende in campo voglio che si facciano le cose come si deve. Se qualcuno ha problemi a casa o ha fatto serata può venire nel mio ufficio e li mando a casa 1-2 giorni perché bastano un paio di giocatori che vanno piano e ti rovinano un allenamento. Mi viene facile il rapporto con i giocatori”.

Gattuso su cosa ha detto ai giocatori per tenerli sul pezzo

“È stato facile, li abbiamo fatti lavorare forte e poi li abbiamo fatti riposare perché abbiamo spinto tanto ed è stato giusto stare con le loro famiglie, tranne Cancellieri che l’ha combinata grossa. Gli davo i contentini, poi tornavano e li ammazzavamo a livello lavorativo”.

Gattuso sugli infortunati

“Non faccio il dottore, ho fatto uscire apposta il comunicato stamattina. La cosa migliore è che viene il dottore un giorno e spiega le dinamiche e come stanno proseguendo i recuperi dei giocatori. Voglio essere onesto con voi, con Marusic c’era la speranza di recuperare prima, sul resto siamo sulla strada che dovevamo seguire. Cataldi si allena da 5-6 giorni con la squadra”.

Gattuso su cosa ha chiesto alla società per Pellegrini

“La società sa quello che penso. Noi abbiamo due posti ancora da inserire in lista e la società sa cosa penso, questa non è una roba mia ma della società. Io parlo tutti i giorni con il direttore sportivo, con il presidente invece si parla poco di calcio. Dobbiamo capire a livello umano e calcistico i tanti aspetti che vanno valutati. Questo è un gruppo che lavora e sta bene, bisogna essere molto bravi a non commettere errori, credo fortemente in questo. Dipende cosa ci offrirà il mercato e cosa si può fare, l’importante è non sbagliare nulla a livello umano”.

Gattuso sul parlare con Lotito della questione tifosi

“Io non posso parlare del problema tifosi, diventa anche stucchevole se ne parlo sempre, anzi meno ne parlo e meglio è perché vai a toccare argomenti delicati. Qualsiasi cosa dici viene strumentalizzata, meno si parla e meglio è. Per me è una pena giocare in uno stadio come l’Olimpico senza i tifosi, da oggi non parlo più di questa cosa. È una cosa che riguarda il presidente e i tifosi”.

Lazio-Monza: data e orario della conferenza stampa di Gattuso

“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Lazio-Monza, interverrà in conferenza stampa sabato 10 ottobre alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.”

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